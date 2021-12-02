Из-за утечек в российском модуле «Звезда» на МКС его промежуточную камеру могут заблокировать.

Такую возможность допускает помощник администратора NASA по космическим операциям Кэти Людерс. Как передает SpaceNews, в этом случае будет утрачен доступ к стыковочному порту для космических кораблей «Прогресс» и «Союз». Американское космическое агентство и «Роскосмос» продолжают наблюдать за утечкой воздуха в промежуточной камере и рассчитывают представить свои выводы до конца марта 2022 года.
2021-12-02T03:09:29+03:00
2021-12-02T03:09:33+03:00
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03:09, 02 декабря 2021
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