Из-за утечек в российском модуле «Звезда» на МКС его промежуточную камеру могут заблокировать.

Такую возможность допускает помощник администратора NASA по космическим операциям Кэти Людерс. Как передает SpaceNews, в этом случае будет утрачен доступ к стыковочному порту для космических кораблей «Прогресс» и «Союз». Американское космическое агентство и «Роскосмос» продолжают наблюдать за утечкой воздуха в промежуточной камере и рассчитывают представить свои выводы до конца марта 2022 года.