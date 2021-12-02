ГП Латвии попросила сейм санкционировать заведение уголовного дела на депутата Яниса Адамсонса.

Этим летом он был арестован по подозрению в шпионаже в пользу России. Как передает РБК, следствие считает, что он в течение четырех лет передавал России данные о военных закупках и бюджете. Летом в рамках дела парламентария в Латвии задержали гражданина России.
2021-12-02T03:07:56+03:00
2021-12-02T03:08:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 02 декабря 2021
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