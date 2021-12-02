Мосгорсуд обязал блогера Илью Варламова удалить заметку о наружной рекламе в Петрозаводске.

Варламова также обязали опубликовать на своем сайте результативную часть решения суда и выплатить истцу, одному из ТСЖ 10 тысяч рублей. Суд признал информацию в материале Варламова не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию истца. В Публикации Варламов рассказывал, что в 2019 году горсовет Петрозаводска утвердил правила оформления фасадов, но этому воспротивились местные предприниматели.