Мосгорсуд обязал блогера Илью Варламова удалить заметку о наружной рекламе в Петрозаводске.

Варламова также обязали опубликовать на своем сайте результативную часть решения суда и выплатить истцу, одному из ТСЖ 10 тысяч рублей. Суд признал информацию в материале Варламова не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию истца. В Публикации Варламов рассказывал, что в 2019 году горсовет Петрозаводска утвердил правила оформления фасадов, но этому воспротивились местные предприниматели.
2021-12-02T03:06:37+03:00
2021-12-02T03:06:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 02 декабря 2021
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