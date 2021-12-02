В СПЧ подтвердили факт пыток заключенных в Саратовской туббольнице ФСИН.

Об этом по итогам инспекции ОТБ-1 рассказал ИФ член Совета Андрей Бабушкин. По его словам, члены СПЧ опросили несколько десятков человек, в т.ч. на личном приеме. Люди рассказали о многочисленных случаях пыток и издевательств. По их словам, в основном это делалось с целью сломить волю заключенных и для вымогательства денег.