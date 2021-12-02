Портрет Екатерины II и ее письмо о пользе вакцинации ушли с молотка более чем за 1 млн долл.

Об этом сообщается на сайте лондонского аукционного дома MacDougall's. Портрет российской империатрицы принадлежит кисти Дмитрия Левицкого, а письмо графу Румянцеву, было написано в связи с эпидемией черной оспы в 1787 году. Екатерина II еще в 1768 году первой в России привилась от оспы.
2021-12-02T02:14:04+03:00
2021-12-02T02:14:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:14, 02 декабря 2021
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