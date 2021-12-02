Женская теннисная ассоциация приостановила турниры под своей эгидой в КНР.

Причиной названа ситуация с местной спортсменкой Пэн Шуай, которая обвинила бывшего премьер-министра Китая в сексуальном насилии. Как говорится в заявлении на сайте ассоциации гендиректора WTA Стива Саймона, Пэн Шуай не разрешают свободно общаться и, видимо, оказывают на нее давление.
2021-12-02T02:12:43+03:00
2021-12-02T02:12:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 02 декабря 2021
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