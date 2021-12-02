Женская теннисная ассоциация приостановила турниры под своей эгидой в КНР.

Причиной названа ситуация с местной спортсменкой Пэн Шуай, которая обвинила бывшего премьер-министра Китая в сексуальном насилии. Как говорится в заявлении на сайте ассоциации гендиректора WTA Стива Саймона, Пэн Шуай не разрешают свободно общаться и, видимо, оказывают на нее давление.