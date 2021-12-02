Всемирный банк понизил прогноз роста экономики России в 2022 году.

По уточненным данным, российский ВВП вырастет на 2,4%, что на 0,4 процентных пункта меньше октябрьского прогноза ВБ. При этом прогноз на 2023 год остался прежним — ожидается рост на 1,8%. Эксперты усмотрели в число рисков для российской экономики пандемию коронавируса, высокую инфляцию и переход от традиционных источников энергии в пользу «зеленых».
2021-12-02T02:10:33+03:00
2021-12-02T02:10:39+03:00
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02:10, 02 декабря 2021
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