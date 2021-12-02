Калифорния пока не будет вводить локдаун из-за выявления омикрон-штамма.

Об этом сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом. Ранее сообщалось о первом в США инфицированным новым штаммом коронавируса в Сан-Франциско. Ньюсом выразил надежду, что вакцинация и соблюдение санитарных мер позволят избежать жестких ограничений.