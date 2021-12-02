Калифорния пока не будет вводить локдаун из-за выявления омикрон-штамма.

Об этом сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом. Ранее сообщалось о первом в США инфицированным новым штаммом коронавируса в Сан-Франциско. Ньюсом выразил надежду, что вакцинация и соблюдение санитарных мер позволят избежать жестких ограничений.
2021-12-02T02:07:51+03:00
2021-12-02T02:07:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 02 декабря 2021
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