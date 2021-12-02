Администрация США из-за омикрон штамма рассмотрит допограничения на авиасообщение.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. С понедельника Штаты уже ограничили въезд из восьми стран южноафриканского региона, включая ЮАР, откуда началось заражение. Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи объявил, что в стране выявлен первый случай заражения новым вариантом ковида. Представитель Белого дома подчеркнула, что о новом штамме коронавируса многое еще неизвестно.
2021-12-02T02:06:48+03:00
2021-12-02T02:06:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 02 декабря 2021
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