Администрация США из-за омикрон штамма рассмотрит допограничения на авиасообщение.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. С понедельника Штаты уже ограничили въезд из восьми стран южноафриканского региона, включая ЮАР, откуда началось заражение. Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи объявил, что в стране выявлен первый случай заражения новым вариантом ковида. Представитель Белого дома подчеркнула, что о новом штамме коронавируса многое еще неизвестно.