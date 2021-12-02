Около 50 заключенных перевели из саратовской туббольницы накануне приезда членов СПЧ.

Об этом ИФ рассказал член президентского совета Андрей Бабушкин. Он и еще двое его коллег Ева Меркачева и Игорь Каляпин накануне посетили тюремную больницу. По словам Бабушкина, руководство больницы сообщило членам СПЧ, что заключенных перевели в рамках «планового этапа». Бабушкин, как передает ИФ, утверждает, что члены совета встретились со всеми, с кем хотели и заключенные откровенно и подробно рассказывали о случаях пыток и издевательств. Ранее правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что перед приездом членов СПЧ врио начальника УФСИН по Саратовской области распорядился вывезти из тюремной больницы более 80 заключенных. На 9 декабря у президента Владимира Путина запланировала встреча с членами СПЧ. Среди прочего, они намерены поднять проблему пыток в местах лишения свободы.