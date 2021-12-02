Алек Болдуин заявил, что не знает, как боевой патрон попал в револьвер на съемках фильма «Ржавчина».

В интервью, которое сегодня выйдет на телеканале ABC, американский актер сказал, что никогда не наставил бы ни на кого оружие и не нажал бы на спусковой крючок. Актер считает, что «кто-то вставил в оружие боевой патрон. 21 октября на съемках погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуса получил ранение. Считается, что исполнитель главной роли в фильме Алек Болдуин случайно выстрелил в их сторону из оружия, в котором по неизвестной причине оказался боевой патрон.