Россиянин Александр Гричишкин приговорен американским судом к пяти годам тюрьмы за киберпреступления.

Ему вменялось предоставление кибермошенникам ПО, позволяющего атаковать финансовые учреждения. Ранее к тюремным срокам были приговорены двое сообщников Гричишкина — Павла Стасси из Эстонии и Александр Скородумова из Литвы. Еще один обвиняемый — Андрей Скворцов из России — ожидает приговора, ему грозит 20 лет. Ущерб от действий злоумышленников американский Минюст оценил в миллионы долларов.