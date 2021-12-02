Россиянин Александр Гричишкин приговорен американским судом к пяти годам тюрьмы за киберпреступления.

Ему вменялось предоставление кибермошенникам ПО, позволяющего атаковать финансовые учреждения. Ранее к тюремным срокам были приговорены двое сообщников Гричишкина — Павла Стасси из Эстонии и Александр Скородумова из Литвы. Еще один обвиняемый — Андрей Скворцов из России — ожидает приговора, ему грозит 20 лет. Ущерб от действий злоумышленников американский Минюст оценил в миллионы долларов.
2021-12-02T01:10:42+03:00
2021-12-02T01:10:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 02 декабря 2021
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