Суд в Москве заочно арестовал бывшего педагога Московской центральной художественной школы.

Виктор Елизаров, как сообщил ТАСС представитель суда, подозревается в развратных действиях в отношении воспитанниц. Бывший учитель объявлен в розыск. Интернет издание Mash уточняет, что ориентировки на Елизарова разосланы по всей России. В Ноябре интернет издание Baza сообщило, что 15 бывших выпускниц Московской центральной художественной школы обратились в полицию с заявлением на Виктора Елизарова. В сентябре, по данным Baza, педагога отстранили от работы, Его местонахождение неизвестно
2021-12-02T01:09:42+03:00
2021-12-02T01:09:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 02 декабря 2021
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