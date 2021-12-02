Суд в Москве заочно арестовал бывшего педагога Московской центральной художественной школы.

Виктор Елизаров, как сообщил ТАСС представитель суда, подозревается в развратных действиях в отношении воспитанниц. Бывший учитель объявлен в розыск. Интернет издание Mash уточняет, что ориентировки на Елизарова разосланы по всей России. В Ноябре интернет издание Baza сообщило, что 15 бывших выпускниц Московской центральной художественной школы обратились в полицию с заявлением на Виктора Елизарова. В сентябре, по данным Baza, педагога отстранили от работы, Его местонахождение неизвестно