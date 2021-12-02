Агентство Bloomberg включило российского политика Алексея Навального в список 50 людей года.

Это ежегодный обзор персон во всех сферах деятельности, чьи достижения заслуживают признания. Навальный в списке Bloomberg представлен как «ярый критик Кремля», который провел в заключении больше 10 месяцев «после выздоровления за границей от отравления».
2021-12-02T01:07:31+03:00
2021-12-02T01:07:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 02 декабря 2021
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