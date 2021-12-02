США зарегистрировали первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Как рассказал главный инфекционист страны Энтони Фаучи, новый вариант инфекции выявлен у человека, который 22 ноября вернулся из ЮАР. Положительный тест на COVID-19 он сдал 29 ноября. Заразившийся сейчас находится на изоляции, люди, с которыми он контактировал, не заражены. Фаучи подчеркнул, что заболевший прошел полный курс вакцинации. У него наблюдаются легкие симптомы болезни, он идет на поправку.
2021-12-02T01:06:28+03:00
2021-12-02T01:06:32+03:00
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01:06, 02 декабря 2021
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