ЕС одобрит очередной пакет санкций против Белоруссии на этой неделе.

По сведениям агентства Bloomberg, под ограничения попадут 17 физических и 11 юридических лиц, в том числе «Гродно Азот», «Беларусьнефть» и сирийский авиаперевозчик Cham Wings. В ноябре издание Bild писало, что эта авиакомпания вместе с «Белавиа» может быть причастной к перевозке мигрантов из стран Ближнего Востока в Белоруссию.