ЕС одобрит очередной пакет санкций против Белоруссии на этой неделе.

По сведениям агентства Bloomberg, под ограничения попадут 17 физических и 11 юридических лиц, в том числе «Гродно Азот», «Беларусьнефть» и сирийский авиаперевозчик Cham Wings. В ноябре издание Bild писало, что эта авиакомпания вместе с «Белавиа» может быть причастной к перевозке мигрантов из стран Ближнего Востока в Белоруссию.
2021-12-02T01:05:30+03:00
2021-12-02T01:05:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 02 декабря 2021
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