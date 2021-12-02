Симоновский суд Москвы должен рассмотреть сегодня вопрос о реальном сроке для политика Любови Соболь

Ранее этого требовала ФСИН.

Федеральная служба исполнения наказаний считает, что условный срок оппозиционного политика необходимо заменить на реальный, потому что осуждённая уклоняется от возложенных на неё обязанностей и не возмещает ущерб от своих действий. Любовь Соболь еще весной была осуждена по обвинениям в незаконном проникновении в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. По решению Перовского районного суда, политик была приговорена к обязательным работам с удержанием десяти процентов дохода. Оппозиционер была обязана ежемесячно отмечаться и не могла без согласования с властями сменить место жительства или работы.

Вскоре после того приговора она уехала из страны. С октября Любовь Соболь находится в розыске. Вину политик не признала. Решение суда она назвала политически мотивированным.

Оппозиционер также уже осуждена и по так называемому «санитарному делу». Преображенский суд назначил ей полтора года ограничения свободы, признав виновной в призывах к нарушению эпидемиологических ограничений.

Помимо прочего, имя Любови Соболь фигурирует и в уголовном деле о создании экстремистского сообщества. Следственный комитет завёл его в отношении политика Алексея Навального в минувшем сентябре.