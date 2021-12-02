Евросоюз планирует сегодня опубликовать новые санкции против Белоруссии

Подготовленный список будет включать несколько десятков физических и юридических лиц. Официально перечень не разглашают. Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщала, что преждевременное раскрытие этой информации позволит включенным в список субъектам попытаться избежать издержек. Однако глава министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас накануне упомянул, что в пакете санкций есть предприятие по производству минеральных удобрений «Белоруськалий». Он возмутился, что для него есть исключения по долгосрочным контрактам, хотя для эффективности санкций, по его мнению, нужно этого избегать.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе отмечали, что под санкции могут попасть некоторые начальники пограничных служб Белоруссии, судьи, прокуроры, а также организации туристической сферы, в том числе профильные агентства, гостиницы и национальный перевозчик «Белавиа».

Брюссель начал готовить санкции в октябре на фоне обострения миграционного кризиса. Минск обвинили в организации потоков беженцев к границе Евросоюза. Белорусские власти это отвергают.