Twitter будет удалять фото и видео с участием пользователей, если они не давали согласия на их публикацию

Для этого изображенный на снимке человек должен отправить жалобу. Новые правила не будут распространяться на фотографии политиков и общественных деятелей, а также на репортажи с мест массовых мероприятий и на твиты, которые представляют общественный интерес.

Раньше Twitter удалял фото и видео, только если их содержание было оскорбительным или непристойным.

О новой политике в отношении частной информации сообщается в блоге компании на следующий день после того, как ее основатель Джек Дорси покинул пост гендиректора Twitter.