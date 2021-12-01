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23:12, 01 декабря 2021

Twitter будет удалять фото и видео с участием пользователей, если они не давали согласия на их публикацию

Для этого изображенный на снимке человек должен отправить жалобу. Новые правила не будут распространяться на фотографии политиков и общественных деятелей, а также на репортажи с мест массовых мероприятий и на твиты, которые представляют общественный интерес.

Раньше Twitter удалял фото и видео, только если их содержание было оскорбительным или непристойным.

О новой политике в отношении частной информации сообщается в блоге компании на следующий день после того, как ее основатель Джек Дорси покинул пост гендиректора Twitter.


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