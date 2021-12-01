США изучат возможность введения ограничений на авиасообщение с другими странами из-за штамма «омикрон»

США изучат возможность введения ограничений на авиасообщение с другими странами в свете распространения штамма «омикрон». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. С понедельника Соединенные Штаты ввели ограничения на въезд из восьми стран южноафриканского региона, включая ЮАР.

Администрация намерена ужесточить требования к тестам на COVID-19 для въезжающих в страну, включая возвращающихся на родину американцев, сказал главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Власти просят граждан не затягивать с бустерной вакциной от коронавируса. Сегодня стало известно, что в США зарегистрирован первый случай

появления нового штамма «омикрон».