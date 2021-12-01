Женская теннисная ассоциация приостановила проведение турниров в КНР из-за ситуации с теннисисткой Пэн Шуай

Женская теннисная ассоциация приостановила проведение турниров на территории КНР из-за ситуации с теннисисткой Пэн Шуай. В начале ноября она разместила на своей странице в соцсетях сообщение, в котором обвинила высокопоставленного китайского партийного и государственного чиновника в домогательствах и сексуальном насилии. Спустя некоторое время сообщение было удалено, комментарии на странице 35-летней спортсменки были отключены, а страница перестала отображаться в поиске, а сама теннисистка перестала выходить на связь. Вскоре она появилась на турнире в Пекине.

Пэн Шуай является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. Спортсменка выиграла 23 титула на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), в том числе два турнира Большого шлема.