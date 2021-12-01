15-летнего подростка, устроившего стрельбу в школе американского города Оксфорд обвинили в убийствах и терроризме

Об этом сообщила прокуратура штата Мичиган. Накануне ученик старшей школы устроил стрельбу. Погибли четыре человека, семеро получили ранения. Через пять минут после поступления сигнала о чрезвычайной ситуации злоумышленника задержала полиция, он опустил пистолет и сдался сам.