15-летнего подростка, устроившего стрельбу в школе американского города Оксфорд обвинили в убийствах и терроризме

Об этом сообщила прокуратура штата Мичиган. Накануне ученик старшей школы устроил стрельбу. Погибли четыре человека, семеро получили ранения. Через пять минут после поступления сигнала о чрезвычайной ситуации злоумышленника задержала полиция, он опустил пистолет и сдался сам.
2021-12-01T23:05:06+03:00
2021-12-01T23:05:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 01 декабря 2021
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