Якутский «шаман» Габышев поблагодарил россиян за поддержку и призвал их «сохранять свободу» – Невзоров

Уроженец Якутии Александр Габышев, который называет себя шаманом и сейчас находится на принудительном лечении в психиатрической больнице в Новосибирске, передал записку, где поблагодарил россиян за поддержку и призвал их «сохранять свободу». Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Александр Невзоров.

«Я хотел передать огромный привет и благодарность слушателям «Эха» от Александра Габышева, который прислал очень трогательную восхитительную записку о том, что он следит за вашим вниманием к нему, о том, что его спасает это внимание и от насилия, и от жестокости карательной психиатрии. И он в этой записочке, которую передал мне, призывает, самое главное, сохранять свободу. Причем неважно, где – она сохраняема для человека везде», — рассказал А.Невзоров.

В 2019 году Александр Габышев объявил о пешем походе на Москву, чтобы «изгнать» президента России Владимира Путина. Ему удалось дойти до Бурятии, где в сентябре 2019 года его задержали. Адвокат шамана сообщил о возбуждении против Габышева дела об экстремизме. В июне 2020 года суд впервые постановил отправить шамана в психдиспансер. В иске тогда утверждалось, что Габышев «страдает переоценкой своей личности». В июле шамана выписали.

Позднее Габышева осудили за применение насилия к сотруднику Росгвардии: в январе 2021 года шамана пришли задерживать в очередной раз, на что он ответил сопротивлением. Обвинение просило направить Габышева на принудительное лечение в «специализированное психиатрическое учреждение с интенсивным наблюдением», в результате чего он оказался в Новосибирске.