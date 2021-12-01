Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок револьвера, когда погибла оператор Галина Хатчинс

Как боевой патрон попал в пистолет, он не знает. Об этом актер сказал в интервью, которое завтра выйдет на телеканале ABC. Он отметил, что никогда бы не наставил ни на кого оружие.

21 октября на съемочной площадке фильма «Ржавчина» погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуса получил ранение. Как сообщалось, исполнитель главной роли в фильме Алек Болдуин случайно выстрелил в их сторону из оружия, которое используется в качестве реквизита, в котором по неизвестной причине оказался боевой патрон.