В США зафиксирован первый случай заряжения «омикрон»-штаммом коронавируса

Вирус обнаружили в Калифорнии у вакцинированного путешественника из Южной Африки. Он не испытывает тяжелых симптомов, он был на самоизоляции, все близкие контакты сдали негативный тест, сообщил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

Первый случай заражения новым вариантом ковида также выявлен в Объединенных Арабских Эмиратах. Как передает эмиратское агентство WAM со ссылкой на минздрав страны, заболевание обнаружили у африканской женщины, приехавшей из африканского государства через одно из арабских государств.

