Несколько тысяч человек собрались в центре Киева на акции «Защити Украину — останови переворот»

Как передает ТАСС, митингующие обвинили власть в бездействии относительно угрозы со стороны России и в коррупции. Выступающие также требуют отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака и самого президента страны Владимира Зеленского и «полной перезагрузки власти».

Митинг проходит на площади Независимости. Въезд в центральную часть украинской столицы и, в частности, в правительственный квартал, перекрыт. Порядок охраняют бойцы Нацгвардии и полицейские. На прилегающих улицах много машин полиции, автозаков и скорой помощи. После митинга участники намерены направятся к офису президента.