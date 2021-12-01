В Москве и Петербурге задержаны двое бывших топ-менеджеров финансовой пирамиды QBF

Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие требует арестовать директора филиальной сети QBF Владимира Пахомова и руководителя петербургского офиса компании Алексея Голубева. По словам силовиков, Голубев на допросе отвечал фразами из специальных памяток для менеджмента пирамиды, обнаруженных ранее при обысках на каждом столе в офисе. Менеджеры QBF, как говорят следователи, убеждали состоятельных людей инвестировать в финансовые портфели и зарабатывать на этом около 20% от выручки.

Пострадавшими только официально признаны более 500 человек. Среди них балерина Анастасия Волочкова, а также, как пишет «Новая газета», ряд министров, генералов и даже священников. Некоторым из них действительно были выплачены дивиденды, однако это было сделано за счет чужих вложений. Всего организаторы пирамиды, как отмечают в полиции, похитили около 7 миллиардов рублей. Организатором QBF следовали называют Романа Шпакова, который уехал из России и сейчас предположительно находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Задержанным может грозить 10 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей.