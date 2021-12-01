Вашингтон намерен дать решительный ответ, если Россия пойдет по пути конфронтации в отношениях с Украиной

Будут задействованы такие меры, в том числе экономические, от которых США ранее воздерживались, — заявил госсекретарь Энтони Блинкен после встречи глав МИДов стран НАТО в Риге. Завтра он намерен обратиться к главе МИДа Сергею Лаврову с требованием отвести войска от границ с Украиной. Энтони Блинкен напомнил, что подобные призывы уже звучали ранее при контактах Москвы и Вашингтона на других уровнях.

