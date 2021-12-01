Российские туристы не могут покинуть ЮАР из-за распространения нового штамма коронавируса

Билет на вывозной рейс сейчас стоит более 100 тысяч, рассказал телеканалу «Дождь*» один из застрявших в Южной Африке россиян Николай Демидов. По его словам, авиакомпания, рейсом которой он должен был лететь изначально, так и не вышла на связь. Николай Демидов добавил, что даже с покупкой этого билета есть большие проблемы, сделать это онлайн невозможно.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин объяснил, что с высокими ценами на вывозные рейсы из ЮАР столкнулись туристы, путешествующие по стране самостоятельно. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что в период пандемии следует учитывать подобные риски при планировании поездок. Дмитрий Горин рекомендовал самостоятельным туристам в ЮАР встать на консульский учет в посольстве и подписаться на телеграмм-канал с актуальной информацией по вывозу.

Ранее в Ростуризме сообщили, что в настоящее время в ЮАР находятся около 500 российских туристов. При этом отмечается, что там нет организованных тургрупп. В свою очередь, генконсульство России в Кейптауне сообщило, что вывозной рейс для списка граждан, застрявших в ЮАР из-за ограничения авиасообщения, может быть организован в период с 1 по 3 декабря.

Кстати, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня предупредила, что россияне, которые уедут из страны на новогодние праздники, рискуют испортить себе отпуск и потерять деньги. По ее словам, риски большие, неизвестно, что произойдет через неделю или две. Накануне провести новогодние праздники дома посоветовала россиянам и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что туристы рискуют заразиться новым омикрон-штаммом, а также остаться за границей на неопределенный срок из-за возможного прекращения авиасообщения.



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