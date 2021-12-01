Число жертв стрельбы в школе американского штата Мичиган возросло до 4

Скончался 17-летний подросток, — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на офис местного шерифа. Ранее сообщалось о трех погибших и восьми пострадавших. Инцидент произошел в городе Оксфорд – 15-летний ученик произвел около 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета. По данным агентства Reuters, оружие его отец купил всего несколько дней назад. Злоумышленника задержали, сопротивления он не оказывал. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.