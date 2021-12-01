Роспотребнадзор согласовал московским футбольным клубам увеличение максимальной посещаемости матчей до 70%

Речь идет о декабрьских домашних играх ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Динамо», — сообщили в пресс-службе Российской премьер-лиги. Отмечается, что на трибуны будут пускать только зрителей с QR-кодами о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Ранее допустимая зрительская квота составляла 30%.



В Петербурге также увеличили максимальную наполняемость трибун на спортивных мероприятиях. Смольный согласовал пятидесятипроцентную заполняемость стадионов и арен, — сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. Он уточнил, что это относится, в том числе, к матчам чемпионата КХЛ и Высшей лиги по хоккею, к домашним матчам футбольного, волейбольного и баскетбольного «Зенита». Пиотровский отметил, что при этом сохраняются все действующие ограничения, в числе которых обязательное наличие QR-кодов.