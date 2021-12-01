Алексей Навальный включен в рейтинг 50 самых влиятельных людей в мире по версии агентства Bloomberg

Российский оппозиционный политик описан как яростный критик Кремля, который больше 10 месяцев находится в тюрьме после возвращения из-за границы, где он лечился от последствий отравления. Рейтинг составляется ежегодно, начиная с 2011 года. В него входят представители бизнеса, политики, науки и технологий. Ранее Европарламент присудил Навальному премию имени Андрея Сахарова за свободу мысли, а журнал Time включил его в список ста самых влиятельных людей года.
2021-12-01T21:31:32+03:00
2021-12-01T21:31:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 01 декабря 2021
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