Алексей Навальный включен в рейтинг 50 самых влиятельных людей в мире по версии агентства Bloomberg

Российский оппозиционный политик описан как яростный критик Кремля, который больше 10 месяцев находится в тюрьме после возвращения из-за границы, где он лечился от последствий отравления. Рейтинг составляется ежегодно, начиная с 2011 года. В него входят представители бизнеса, политики, науки и технологий. Ранее Европарламент присудил Навальному премию имени Андрея Сахарова за свободу мысли, а журнал Time включил его в список ста самых влиятельных людей года.