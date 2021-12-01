В Греции хотят ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет

До 16 января надо получить первую дозу препарата. В противном случае каждый месяц придется платить административный штраф в размере 100 евро. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Кириакоса Мицотакиса сообщает BBC News. Он объяснил это решение тем, что в больницы в основном попадают непривитые жители этой возрастной категории. Как отмечает Reuters, размер средней пенсии в стране — 730 евро. Вырученные от штрафов деньги пойдут в специальный фонд для финансирования больниц.
2021-12-01T21:04:04+03:00
2021-12-01T21:04:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 01 декабря 2021
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