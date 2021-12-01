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21:03, 01 декабря 2021

Израиль разъяснил правила въезда россиян после открытия границ

Туристам, привитым «Спутником V», также потребуется предъявить справку об уровне антител, — сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя департамента министерства туризма Израиля в России и СНГ Ксению Воронцову. При этом она не назвала необходимое количество антител для посещения страны, пообещав, что эта информация станет известна позже. По ее мнению, после открытия границ турпоток из России вряд ли превысит 30% от допандемийных показателей. Напомним, Израиль отложил открытие границ для путешественников из-за распространения нового штамма коронавируса. Как ожидается, это произойдет через две недели.


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