В России с 1 марта изменится порядок получения медсправок для водителей

Как говорится в приказе Минздрава, сдавать анализы придется тем, кто был лишен прав за управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования. Кроме того, на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ будут направлять тех, у кого обнаружат следы уколов или в случае обнаружения некоторых признаков наркомании или алкоголизма. После этого вопросы о правах будет решать специальная комиссия. Тем автомобилистам, которые меняют права из-за истечения срока их действия, а также кандидатам без явных признаков алкоголизма или наркомании, сдавать анализы не потребуется. Напомним, изначально в 2019 году Минздрав планировал ввести серьезные исследования для каждого желающего получить права.