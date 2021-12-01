Госсекретарь США пригрозил России новыми санкциями, если Москва выберет путь конфронтации в отношении Украины

Речь может идти о ряде чрезвычайно действенных мер в сфере экономики, от которых США в прошлом воздерживались, — сказал Блинкен, добавив, что американские союзники также настроены решительно. По его словам, в Вашингтоне обеспокоены возможным вторжением России на Украину. Там считают, что планы Москвы включают как масштабную военную операцию, так и попытки дестабилизировать страну изнутри.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил, что НАТО пытается перетянуть Украину на свою сторону. Лавров добавил, что преодолеть кризис поможет прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском.

Россия готова стать посредником в рамках контактной группы и «нормандского формата». Как ожидается, завтра Блинкен может встретиться с Лавровым и главой МИДа Украины Дмитрием Кулебой на полях заседания Совета министра иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.