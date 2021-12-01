Россияне смогут вылететь из ЮАР на коммерческих рейсах – Союз туриндустрии

Россияне смогут вылететь из ЮАР на коммерческих рейсах. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«Организованные туристы, по информации Ростуризма, по линии туроператоров возвращаются транзитными рейсами. А у самостоятельных путешественников в связи с отменой транзитных рейсов и закрытием воздушного сообщения с рядом стран ЮАР теперь есть возможность приобретать дополнительные билеты на коммерческие рейсы, которые летят с односторонней загрузкой фактически в статусе вывозных рейсов», — рассказал он.

По словам Д.Горина, один из таких рейсов запланирован на 3 декабря, и стоимость билета на него будет зависеть от количества пассажиров. «Фактически оплата происходит за билет туда-обратно, но рейс летит в одну сторону», — уточнил он.

Д.Горин также добавил, что из ЮАР есть варианты транзитных рейсов с 2-3 пересадками — например, через Аддис-Абебу, Каир и Стамбул.

При этом он отметил, что цены на билеты динамические. «Авиакомпании продают билеты по той цене, которая действует на оставшиеся места. Из-за небольшого количества рейсов цены возрастают в 2-3 и более раза. И тот билет, который в ЮАР туда-обратно стоил от 40 до 80 тысяч рублей, сейчас в одну сторону стоит 111 тысяч рублей. Мы даже знаем случаи, что были заказаны бизнес-джеты, где стоимость одного кресла составила 1,2 млн рублей», — пояснил Д.Горин.

В РСТ рекомендуют самостоятельным российским туристам в ЮАР встать на консульский учет в посольстве и подписаться на дипломатические телеграм-каналы. «На сайте Ростуризма есть ресурс штабтуризм.рф, где тоже можно оставить информацию, и Ростуризм будет связываться с другими ведомствам для помощи», — заключил Д.Горин.

Как сообщалось, из-за закрытия авиасообщения между Россией и ЮАР после обнаружения нового штамма коронавируса «омикрон» многие российские туристы застряли в Южной Африке. По некоторым данным, в ЮАР могут находиться порядка 1,5 тысячи россиян.