Россиянин Ян Непомнящий вновь сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсоном в матче за мировую шахматную корону

Это была уже пятая партия, сыгранная вничью. На этот раз Непомнящий играл белыми фигурами, поединок завершился на 43-ем ходу. Матч с призовым фондом 2 миллиона евро проходит в Дубае. Всего он состоит из 14 классических партий. Если все они завершатся вничью, победитель будет определен на тай-брейке. 31-летний Карлсон удерживает звание чемпиона мира с 2013 года.
2021-12-01T20:32:40+03:00
2021-12-01T20:32:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 01 декабря 2021
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