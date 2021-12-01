Россиянин Ян Непомнящий вновь сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсоном в матче за мировую шахматную корону

Это была уже пятая партия, сыгранная вничью. На этот раз Непомнящий играл белыми фигурами, поединок завершился на 43-ем ходу. Матч с призовым фондом 2 миллиона евро проходит в Дубае. Всего он состоит из 14 классических партий. Если все они завершатся вничью, победитель будет определен на тай-брейке. 31-летний Карлсон удерживает звание чемпиона мира с 2013 года.