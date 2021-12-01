Вашингтон пригрозил Москве беспрецедентными санкциями в случае попыток дестабилизировать ситуацию на Украине или совершения против нее агрессии. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая на Киевском форуме безопасности. Она отметила, что все члены НАТО солидарны в этом послании, как и в поддержке суверенитета Украины. При этом Нуланд призвала Киев быть сдержанным и не поддаваться на провокации Москвы.

