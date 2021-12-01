Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики

По уточненным данным, в следующем году ВВП страны вырастет на 2,4%, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем прогнозировалось в октябре. Ожидания на 2023 год остался прежними — рост на 1,8%. Как пояснили агентству Reuters во Всемирном банке, в число рисков, которые могут помешать российской экономике, входит пандемия коронавируса, высокая инфляция, геополитика и переход от традиционных источников энергии в пользу зеленых.

