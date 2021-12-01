Активистка в Иркутской области прекратила голодовку, начатую из-за давления силовиков на протестующих против QR-кодов

Активистка в Иркутской области прекратила голодовку, начатую из-за давления силовиков на протестующих против введения обязательных QR-кодов. Вместо нее голодовку начал другой противник цифровых пропусков. Как сообщает телеграм-канал «Иркутский инсайдер», Дарья Дорогова из Усолья-Сибирского объявила голодовку 28 ноября, заявив, что депутаты должны считаться с народом, принимая подобные решения. Через два дня к ее семье обратились представители опеки по поводу детей. Поэтому она прекратила акцию. По ее словам, миссию взял на себя председатель «Ассоциации предпринимателей» Михаил Ожиганов, отбывающий в спецприёмнике 25 суток. Активистов арестовали накануне по обвинению в повторном нарушении «митингового» законодательства. Поводом стала запись видеообращения против введения QR-кодов.
2021-12-01T20:04:55+03:00
2021-12-01T20:04:55+03:00
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20:04, 01 декабря 2021
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