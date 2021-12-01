Иранские власти опровергли сообщения о потере своих КПП на границе с Афганистаном

Пограничники полностью контролируют границы страны, — сообщило иранское информационное агентство Tasnim. Отмечается, что сегодняшнее боестолкновение с талибами* произошло из-за недопонимания. В последние годы на территории Ирана в нескольких сотнях метров от границы с Афганистаном были возведены стены для борьбы с контрабандистами и злоумышленниками. Сегодня некоторые иранские фермеры через них перешли, находясь, тем не менее, внутри страны, однако, талибы* посчитали, что их граница была нарушена, — пояснило агентство. Отмечается, что сейчас столкновения закончились.

Ранее афганское информационное агентство Аамадж Ньюс сообщило, что боевики движения «Талибан*» после ожесточенного боестолкновения захватили два иранских контрольно-пропускных пункта.

Конфликт на ирано-афганской границе пока выглядит как случайная перестрелка, а не как серьезное обострение, рассказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС в Иране Никита Смагин. По его словам, в ближайшее время стороны должны провести встречу для обсуждения инцидента. По официальным данным иранских властей, в результате конфликта со стороны Ирана никто не пострадал, добавил Никита Смагин.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.