Роспотребнадзор согласовал РПЛ увеличение максимальной посещаемости на матчах в Москве

По данным Матч ТВ, в ближайшее время квота может вырасти до 70%. На данный момент она составляет 30%. При этом зрители должны иметь QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде. Информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе Московского футбольного клуба «Спартак».