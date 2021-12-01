Роспотребнадзор согласовал РПЛ увеличение максимальной посещаемости на матчах в Москве

По данным Матч ТВ, в ближайшее время квота может вырасти до 70%. На данный момент она составляет 30%. При этом зрители должны иметь QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде. Информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе Московского футбольного клуба «Спартак».
2021-12-01T19:35:37+03:00
2021-12-01T19:35:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:35, 01 декабря 2021
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