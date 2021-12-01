Роскосмос предупредил о предстоящем сближении МКС с фрагментом ступени американской ракеты Pegasus

По расчетам российской госкорпорации, это произойдет через два дня. Расстояние между станцией и деталью ступени составит менее 5,5 километров, — говорится в твиттере компании. Отмечается, что специалисты следят за развитием ситуации. Решение о необходимости проведения маневра уклонения не принято.
2021-12-01T19:34:06+03:00
2021-12-01T19:34:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 01 декабря 2021
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