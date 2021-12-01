Один из ключевых членов администрации Дональда Трампа согласился дать показания по делу о захвате Капитолия

Один из ключевых членов администрации Дональда Трампа согласился предоставить документы и дать показания Палате представителей США по делу о захвате Капитолия.

Глава Амдинистрации Дональда Трампа Марк Меддоуз пошел на сотрудничество с комитетом по расследованию захвата Капитолия 6 января через день после того, как комитет сообщил о намерении вынести решение о неуважении к Конгрессу США и рекомендовать уголовное преследование за неисполнение повесток Конгресса в отношении сотрудника Минюста при Трампа Джеффри Кларка. 14 ноября бывший стратег Белого Дома Стив Бэннон предстал перед судом по уголовным обвинениям за неуважение к Конгрессу США, отказавшись предоставлять документы и давать показания. Марк Медоуз стал самым высокопоставленным член ближайшего окружения Трампа, о котором известно, что он сотрудничает с комитетом. Члены комитета ранее заявляли, что многие люди, связанные с событиями того дня, добровольно связались с конгрессменами и пошли на сотрудничество.

Расследование Палаты Представителей намерено установить, какую роль сыграл тогдашний президент Дональд Трамп и его окружении в организации насильственного захвата Капитолия его сторонниками в день сертификации выборов Конгрессом.

Подробности сделки главы президентской администрации с комитетом не разглашаются. Несмотря на то, что Медоуз уже дал свое согласие, он все еще может заявить о правах исполнительной власти на защиту информации и отказаться давать показания.