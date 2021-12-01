ВОЗ считает, что полный запрет на международные поездки не предотвратит распространения омикрон-штамма коронавируса

В связи с этим ВОЗ призывает страны оптимизировать меры в сфере здравоохранения в условиях пандемии и обеспечить немедленную вакцинацию людей, входящих в группу риска, — заявил гендиректор организации Тедрос Гебрейесус. По его словам, новая разновидность ковид-19 уже выявлена в 23 странах, их количество будет расти.

Президент России Владимир Путин сказал, что эффективно противостоять многочисленным угрозам, в том числе пандемии коронавируса, можно только совместными усилиями всего международного сообщества. Путин подчеркнул, что пандемия коронавируса должна быть побеждена, жизнь должна вернуться в нормальное русло.