Басманный суд Москвы признал законным возбуждение уголовного дела в отношении Алексея Навального о неуважении к судье

Басманный суд Москвы признал законным возбуждение уголовного дела в отношении политика Алексея Навального о неуважении к судье. Таким образом, его жалоба отклонена. По этому делу оппозиционеру может грозить до двух лет исправительных работ или до полугода ареста. Речь идет о судье Вере Акимовой, которая вынесла Навальному приговор по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Накануне Басманный суд отклонил жалобу Навального на возбуждение дела о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время в отношении политика расследуется несколько уголовных дел, в том числе о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Сам Навальный, который отбывает наказание по делу «Ив Роше» в покровской колонии, ни по одному из обвинений вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным.