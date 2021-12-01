Z Архив новостей новости
5 14 6 954
19:02, 01 декабря 2021

Страны НАТО не исключают введения санкций в отношении России в случае вторжения на Украину

Об этом сказал генсек альянса Йенс Столтенберг. Несмотря на то, что Украина не является членом североатлантического альянса, организация, по словам Столтенберга, намерена оказывать всестороннюю поддержку стране. При этом он подчеркнул, что все-таки рассчитывать на коллективную оборону, которая действует для членов блока, Киев пока не может. Вместе с тем политик настаивает, что НАТО будет всячески помогать Украине развивать потенциал для возможного вступления страны в организацию в будущем.

В начале ноября газета The Washington Post сообщила, что Россия наращивает войска на границе с Украиной, а также планирует напасть на неё. Заявление Столтенберга прозвучало через несколько часов после того, как президент России Владимир Путин предложил начать переговоры о юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток. Президент подчеркнул, что устная российская озабоченность в сфере безопасности игнорируется Америкой, и Москве нужны юридически оформленные документы.

Ранее белорусский правитель Александр Лукашенко предложил Москве разместить на своей территории ядерное оружие, если аналогичные системы будут развернуты на территории Польши.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский 01:36 Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский «Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И более того — это вопрос, которого не существует»...

5 145 6 10876 07:42
8читать ;смотреть
Блоги

Николай Сванидзе журналист

Считаем необходимым восстановить в школьных программах Международный День памяти жертв Холокоста Заявление комиссии СПЧ по политическим правам в связи с исчезновением из школьной программы Международного Дня памяти жертв Холокоста…

5 233 6 20955 29.11
Новости

В Белоруссии задержаны 11 человек за оскорбительные комментарии в связи с гибелью российских военных во время учений О гибели двух российских парашютистов-контрактников на полигоне в Гродненской области во время совместных российско-белорусских учений стало известно 12 ноября…

5 59 6 5625
Новости

На юге России начались плановые занятия по боевой подготовке В них участвуют более 10 тысяч солдат и офицеров…

5 73 6 8589
Блоги

МИД РФ: Вина за деградацию отношений с НАТО полностью лежит на альянсе Контраргументация к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса»...

5 97 6 12607 30.11
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Кому выгодна новая провокация на Украине? Все американские президенты с 1946 года в той или иной мере придерживались концепции «сила как гарант мира»...

5 176 6 29827 30.11
Новости

Лукашенко заявил, что готов остановить транзит российских энергоносителей, если Польша закроет границу с Белоруссией Ранее Лукашенко пообещал, что Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины…

5 74 6 12474
Новости

Писательница Элис Сиболд извинилась перед мужчиной, который провел в тюрьме 16 лет из-за её ложного обвинения В мемуарах, которые носят название «Счастливая», автор описала свое изнасилование…

5 58 6 11039
Блоги

+ Снова «враги народа»: как «Мемориал» разрешили в СССР и почему хотят ликвидировать теперь Снова «враги народа»: как «Мемориал» разрешили в СССР и почему хотят ликвидировать теперь Как вопреки им небольшая группа диссидентов собирала и хранила запретные воспоминания о ГУЛАГе?..

5 36 6 7048 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

«Сегодня» – в ночь на 1 декабря 1937 года в Томске будет арестован Степан КАРАГОДИН и еще 41 человек Всего, в день массового убийства (расстрела) упомянутых шести человек, т.е. 21 января 1938 года, было убит не 6 человек, а не менее 87 человек…

5 114 6 22503 30.11
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

На фронтах борьбы с коронавирусом Ничего нарушающего права человека в обязательной вакцинации нет, и властям тут следовало бы действовать более решительно: дестабилизация обстановки в обществе скорее случится от постоянного изменения позиций…

5 58 6 11361 11:31
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Толерантное безумие Надо стереть всё, что можно. Отменить деление на мужчин и женщин, на отцов и матерей, мальчиков и девочек — роли же сейчас каждый выбирает по вкусу. Европа стремительно погружается в безумную, абсурдную толерантность…

5 39 6 7805 12:00
Блоги

+ Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса 01:09 Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса По словам Путина, он получил препарат в виде порошка на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт»...

5 102 6 21210 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание 01:11 В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание Там депутаты обсуждали федеральные законопроекты о введении системы QR-кодов…

5 85 6 17788 25.11
8читать ;смотреть
Новости

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным обращением к Верховной Раде Ранее он утверждал, что именно на сегодня в стране планируется попытка государственного переворота…

5 30 6 6194
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Экономика не слушается вождя. Обвал турецкой лиры Экономика не слушается вождя. Обвал турецкой лиры Ведь бывает же так: вождь умеет вдохновлять своих подданных, напомнить им о великом прошлом. И они хотят повторения этого прошлого, чтобы страна стала великой державой. У него все получается. Кроме одного…

5 41 6 8771 26.11
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

В Москве простились с певцом Александром Градским Еще до начала прощания у концертной площадки «Градский холл» в центре столицы выстроилась людная очередь, а к десяти утра она выросла уже до сотни метров…

6 13894
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Нет недели вокруг меня, чтобы не уезжали. Уезжают молодые. И это очень неплохие люди, как правило. Люди с достоинством вынуждены уезжать, не желая маргинализироваться или идти в лагерь. А выбор простой сейчас…

5 76 6 82246 25.11
#слушать 34:06 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3572908
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 13 6 6183 28.11
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Порошкообразная жидкость Жидкая вакцина вкалывалась в предплечье, а порошок вдувался в полости носа. Именно это и заставило решиться Дмитрия Сергеевича на дополнение таблицы Менделеева новым веществом…

5 97 6 124392 25.11
Блоги

Андрей Кончаловский режиссёр

+ Памяти Градского Памяти Градского Помню, я тогда даже сказал: «Градский будет у меня не просто петь, но и сниматься в главной роли. Вы только посмотрите, какие у этого парня выразительные голубые глаза!»

5 39 6 95535 28.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9341189
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5099130

Сегодня в эфире