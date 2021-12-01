Страны НАТО не исключают введения санкций в отношении России в случае вторжения на Украину

Об этом сказал генсек альянса Йенс Столтенберг. Несмотря на то, что Украина не является членом североатлантического альянса, организация, по словам Столтенберга, намерена оказывать всестороннюю поддержку стране. При этом он подчеркнул, что все-таки рассчитывать на коллективную оборону, которая действует для членов блока, Киев пока не может. Вместе с тем политик настаивает, что НАТО будет всячески помогать Украине развивать потенциал для возможного вступления страны в организацию в будущем.

В начале ноября газета The Washington Post сообщила, что Россия наращивает войска на границе с Украиной, а также планирует напасть на неё. Заявление Столтенберга прозвучало через несколько часов после того, как президент России Владимир Путин предложил начать переговоры о юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток. Президент подчеркнул, что устная российская озабоченность в сфере безопасности игнорируется Америкой, и Москве нужны юридически оформленные документы.

Ранее белорусский правитель Александр Лукашенко предложил Москве разместить на своей территории ядерное оружие, если аналогичные системы будут развернуты на территории Польши.