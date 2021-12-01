Талибы захватили два иранских контрольно-пропускных пункта на ирано-афганской границе

Ожесточенные бои между боевиками «Талибана*» и иранскими пограничниками начались сегодня. Его причина пока неизвестна. Как сообщает афганское агентство Aamaj news, несколько пограничников были захвачены в плен. Местные жители покинули район. Сейчас, по данным газеты «Этемад», перестрелка прекратилась. Отмечается, что, согласно действующим процедурам, стороны должны в срочном порядке созвать встречу по инциденту. Официально стороны пока ситуацию не комментировали.
2021-12-01T18:36:17+03:00
2021-12-01T18:36:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:36, 01 декабря 2021
* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.
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