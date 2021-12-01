Мужчину, который сфотографировался на Красной площади с флагами России и США, оштрафовали на 10 тысяч рублей

Мужчину, который сфотографировался на Красной площади с российским и американским флагами, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Тверской суд Москвы признал Игоря Шатина виновным в нарушении правил участия проведения акции, сообщает проект «ОВД-Инфо*» со ссылкой на адвоката Юлию Кузнецову.

Шатина и еще двух мужчин задержали возле Кремля 21 ноября. На странице Партии народной свободы в Фейсбуке говорится, что они проводили акцию солидарности с американскими конгрессменами, которые внесли резолюцию о непризнании Владимира Путина президентом в случае его переизбрания в 2024 году.

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